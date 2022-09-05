В московской квартире обнаружена мумия 66-летнего мужчины
Житель Москвы пролежал в квартире от десяти до двенадцати месяцев после смерти
Дверь в квартиру была вскрыта после жалоб соседей на неприятный запах.Тело направили в морг для установления причин смерти. Ведётся следствие.
Сегодня же на московской улице имени Гастелло был обнаружен труп, пролежавший в багажнике автомобиля около недели.
Как сообщили правоохранительные органы об этом сообщил знакомый покойного, который и обнаружил страшную находку. Машина, к слову, принадлежала погибшему.
Проводится медэкспертиза на предмет насильственной смерти.
Несколькими днями ранее в квартире на юге Москвы был найден мертвым 85-летний пенсионер. Его тело нашли в стенном шкафу, который был основательно залит монтажной пеной.
Опубликовано: Храмова Оксана
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