В московской квартире обнаружена мумия 66-летнего мужчины

Житель Москвы пролежал в квартире от десяти до двенадцати месяцев после смерти

Дверь в квартиру была вскрыта после жалоб соседей на неприятный запах.Тело направили в морг для установления причин смерти. Ведётся следствие.

Сегодня же на московской улице имени Гастелло был обнаружен труп, пролежавший в багажнике автомобиля около недели.

Как сообщили правоохранительные органы об этом сообщил знакомый покойного, который и обнаружил страшную находку. Машина, к слову, принадлежала погибшему.

Проводится медэкспертиза на предмет насильственной смерти.

Несколькими днями ранее в квартире на юге Москвы был найден мертвым 85-летний пенсионер. Его тело нашли в стенном шкафу, который был основательно залит монтажной пеной.