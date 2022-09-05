Британцы освистали Лиз Трасс возле штаб-квартиры консервативной партии
Жители Великобритании показали своё неодобрение Лиз Трасс, которая выиграла выборы на пост премьер-министра страны и лидера британской партии консерваторов.
В понедельник стало известно, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс стала победителем в борьбе за должность британского премьер-министра и главы местной консервативной партии, обойдя своего единственного кандидата Риши Сунака, ранее являвшегося лидеров британского Министерства финансов.
Примечательно, что во время визита Трасс в штаб-квартиру британских консерваторов на подходе к зданию политика освистали. Таким образом британцы выразили своё несогласие с назначением Лиз Трасс на пост премьера Великобритании вместо Бориса Джонсона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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