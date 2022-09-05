Названы самые опасные комнатные растения

Комнатные растения украшают дом и создают приятную атмосферу. Но некоторые из них могут оказаться опасными для людей и домашних питомцев.

Одно из таких растений – азалия или рододендрон. В его листьях и нектаре содержатся ядовитые вещества. Если домашний питомец съест лист растения, он может умереть. В больших дозах эти вещества вызывают у человека диарею и нарушения в работе сердца.

Амариллис или гиппераструм настолько токсичный, что его сок индейцы наносили на свои стрелы, чтобы эффективнее поражать врагов. Опасны и луковицы, и листья, и цветы.

Кливия – растение из того же семейства, и тоже ядовитое. Оно особенно опасно для детей и домашних животных, может вызвать диарею, рвоту, а иногда и паралич.

Сок молочая красивейшего или пуасенттии вызывает сыпь на коже при внешнем контакте, диарею и тошноту – в случае попадания внутрь. Сок, попавший в глаза, может спровоцировать слепоту.

Гортензия содержит яд, который в малых дозах вызывает боль в желудке, зуд, тошноту. Но для домашних животных цветы и листья смертельно опасны.

Спатифиллум, который называют еще «Женским счастьем», способен вызвать раздражение на коже, а также может стать причиной тошноты и жжения во рту.

И даже обычный фикус создает определенный риск. Он относится к достаточно сильным аллергенам и может вызвать анафилактический шок.