Названы самые опасные комнатные растения
Комнатные растения украшают дом и создают приятную атмосферу. Но некоторые из них могут оказаться опасными для людей и домашних питомцев.
Одно из таких растений – азалия или рододендрон. В его листьях и нектаре содержатся ядовитые вещества. Если домашний питомец съест лист растения, он может умереть. В больших дозах эти вещества вызывают у человека диарею и нарушения в работе сердца.
Амариллис или гиппераструм настолько токсичный, что его сок индейцы наносили на свои стрелы, чтобы эффективнее поражать врагов. Опасны и луковицы, и листья, и цветы.
Кливия – растение из того же семейства, и тоже ядовитое. Оно особенно опасно для детей и домашних животных, может вызвать диарею, рвоту, а иногда и паралич.
Сок молочая красивейшего или пуасенттии вызывает сыпь на коже при внешнем контакте, диарею и тошноту – в случае попадания внутрь. Сок, попавший в глаза, может спровоцировать слепоту.
Гортензия содержит яд, который в малых дозах вызывает боль в желудке, зуд, тошноту. Но для домашних животных цветы и листья смертельно опасны.
Спатифиллум, который называют еще «Женским счастьем», способен вызвать раздражение на коже, а также может стать причиной тошноты и жжения во рту.
И даже обычный фикус создает определенный риск. Он относится к достаточно сильным аллергенам и может вызвать анафилактический шок.
Опубликовано: Светлана Репина
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