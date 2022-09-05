Советская жена американского миллиардера Уоррена Баффета: история необычайной любви

Как случилось, что один из богатейших людей Америки Уоррен Баффет женился на женщине родом из СССР.

В достаточно далеком уже 2006-м году в одной весьма знаменитой семье произошло знаковое событие. Уоррен Баффет, один из самых богатых людей не только в США, но и во всем мире, которому на тот момент исполнилось семьдесят шесть лет, наконец, принял решение жениться на своей давней возлюбленной Астрид Менкс. Невеста тоже уже была в летах: ей стукнуло шестьдесят два года. А примечательной эту свадьбу делает то, что она состоялась только после тридцатилетнего романа Уоррена и Астрид.

Астрид Менкс была изначально уроженкой Латвии, и подалась в Америку, как и многие, в поисках лучшей жизни. Поначалу она устроилась работать простой официанткой в клубе Французское кафе в Омахе. Однажды Астрид познакомилась там с тогдашней супругой Уоррена Баффета Сьюзен. Та была очень общительной, и приходила в клуб, чтобы попеть. Это было ее отдушиной. Слово за слово женщины стали общаться, и подружились.

На тот момент брак Уоррена и Сьюзен казался счастливым. У них было двое сыновей и дочь. Но занятость Уоррена негативно сказалась на их отношениях. Сьюзен чувствовала себя ненужной, и дружба с Астрид стала возможностью делиться наболевшим.

Наконец, Сьюзен решила круто изменить свою жизнь, и в 1977-м году рассталась с мужем, и переехала в Сан-Франциско с целью сделать певческую карьеру, о чем мечтала с подросткового возраста.

Тем не менее, любя Уоррена, она не могла оставить его без поддержки хорошего друга, а именно таким виделась ей верная Астрид. Скромная и внимательная девушка сразу понравилась миллиардеру. Сьюзен же практически передала мужа и детей на попечение Астрид, и со спокойной совестью начала строить свою отдельную жизнь.

Но перед этим женщины подписали договор, согласно которому Астрид не должна была посягать на статус Сьюзен официальной жены Баффета, а также оставлять его одного. Астрид согласилась на эти условия.

Неудивительно, что между Уорреном и Астрид вскоре начались романтические отношения, ведь они симпатизировали друг другу с самого начала. Но при этом, отдавая дань уважения Сьюзен, ни он, ни она не пытались нарушить условия договора. Время от времени Уоррен, Сьюзен и Астрид даже появлялись на публике вместе, за что получили в прессе прозвище трое возлюбленных. Удивительный пример любви и уважения, который заслуживает восхищения!

Сьюзен реализовала свои планы, но, к сожалению, сначала заболела онкологией, и, когда уже вроде бы выздоравливала, в 2004-м году у нее случился инсульт, и она умерла. В течение двух лет Астрид и Уоррен не решались сочетаться браком, хотя давно уже жили как муж и жена, отдавая дань памяти своей любимой жене и подруге Сьюзен.