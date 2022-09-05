Соседов призвал россиян к байкоту Галкина

Музыкальный критик считает, что юморист вслед за Пугачевой вернется в Россию, и встретится с безразличием людей.

Регулярно критикующий Россию Максим Галкин может вернуться на Родину вслед за Примадонной, потому что за границей он никому не нужен. Такое мнение высказал Сергей Соседов в интервью iReactor.

"Вернется, куда он денется. Кому он там сдался, он всех уже замучил этими программами - одними и теми же", - сказал музыкальный критик.

Соседов уверен, что россиянам нужно просто стереть из памяти шоумена вместе с насмешками и неоднозначными выступлениями, сообщает Пятый канал.

"Уехал, и все - забыть. Не стоит беспокоиться о его судьбе", - заявил телеведущий.

По словам эксперта, когда люди следят за сбежавшими знаменитостями, к которым можно причислить и Галкина, они забывают об обычных гражданах, которые с трудом себе на пропитание.