40% жителей России потеряли интерес к походам в кино
В РФ люди стали реже ходить в кинотеатры с тех пор, как ушли западные киностудии.
Исследования холдинга «Цифровое телевидение» и трекера «Кинозритель» провели массовый опрос в разных городах Российской Федерации. Участниками стали почти 2000 человек.
54% зрителей заявили, что ходят в кино с прежней частотой, 7% стали посещать киносеансы чаще. Остальные 39% ответили, что стали выбираться в кино реже.
Потерю интереса к кинотеатрам чаще остальных отмечали жители Москвы и респонденты в возрасте 25-34 лет. У этих участников опроса частота походов в кино снизилась на 45% и 54% соответственно.
Подростки наоборот чаще, чем остальные возрастные группы, стали посещать кинотеатры в 2022 году — на 10%.
У опрошенных возрастной категории 45+ ситуация наиболее стабильная: они продолжают ходить в этом году в кино примерно также как и в 2021.
Предпочтения выглядят следующим образом: 37% зрителей за европейские фильмы, помимо российских и американских.
20% не против азиатских картин. 9% уверены, что отечественному кинематографу требуются новые актеры, а старым стоит играть лучше.
Опубликовано: Храмова Оксана
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