40% жителей России потеряли интерес к походам в кино

В РФ люди стали реже ходить в кинотеатры с тех пор, как ушли западные киностудии.

Исследования холдинга «Цифровое телевидение» и трекера «Кинозритель» провели массовый опрос в разных городах Российской Федерации. Участниками стали почти 2000 человек.

54% зрителей заявили, что ходят в кино с прежней частотой, 7% стали посещать киносеансы чаще. Остальные 39% ответили, что стали выбираться в кино реже.

Потерю интереса к кинотеатрам чаще остальных отмечали жители Москвы и респонденты в возрасте 25-34 лет. У этих участников опроса частота походов в кино снизилась на 45% и 54% соответственно.

Подростки наоборот чаще, чем остальные возрастные группы, стали посещать кинотеатры в 2022 году — на 10%.

У опрошенных возрастной категории 45+ ситуация наиболее стабильная: они продолжают ходить в этом году в кино примерно также как и в 2021.

Предпочтения выглядят следующим образом: 37% зрителей за европейские фильмы, помимо российских и американских.

20% не против азиатских картин. 9% уверены, что отечественному кинематографу требуются новые актеры, а старым стоит играть лучше.