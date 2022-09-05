Россия разорвала соглашение с Японией о Курильских островах

Россия в одностороннем порядке роазорвала упрощенный редим посещения Курилов с Японией.

Российская Федерация в одностороннем порядке приостановила действие упрощенного режима посещения Курил с Японией.

Ранее граждане Японии могли по упрощенной схеме посещать подконтрольные России Курильские острова.

"Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегчённом посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов", - говорится в сообщении.

Напомним, что последнее соглашение между странами о Курильских островах было подписано в 1956 году. Формулировки в соглашении были неоднозначными, из-за чего и появились новые несогласованности.