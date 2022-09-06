Продажи стеклянных банок в России выросли в 14 раз

Стало известно, сколько денег тратят россияне на приготовление консервированных заготовок.

С конца нынешнего лета жители России начали ажиотажно покупать продукцию для приготовления домашних закаток и консервов.

По сравнению с прошлым годом спрос на данную категорию вырос в несколько раз. А количество трансакций в этом секторе возросло в 12 раз.

Спрос на крышки для банок вырос втрое, а средний чек увеличился на 17 процентов.

По данным статистики россияне предпочитают литровые банки, следом идут емкости на 500 и 250 мл.

На 117 процентов больше было куплено закаточных машинок. Активно раскупаются аппараты для сушки овощей, фруктов и зелени. Так называемые дигидраты.

Граждане России массово приобретают всевозможные специи и чёрный немолотый перец, продажи которого увеличились в четыре раза. На лавровый лист спрос вырос в 5 раз.

Уксус покупают в 1,7 раза больше, а горчицу в 1,5.

Причина происходящего не в страхе тотального дефицита как во времена позднего СССР, а банальном падении доходов россиян, которые таким способом экономят семейный бюджет.