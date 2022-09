Изменение климата может оставить людей без устриц

Ученые из Университета Южной Флориды недавно завершили сравнение диких устричных рифов в заливе Тампа во Флориде.

Результаты, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что обычные места обитания устриц быстро сокращаются.

Район Тампа-Бэй исторически был субтропическим. Большую часть года здесь тепло, но зимой наблюдается падение температуры и последующие заморозки.

Эти заморозки мешают разрастанию мангровых зарослей и оставляют солончаки открытыми для устриц, чтобы строить свои рифы.

В последние десятилетия по мере повышения температуры эти сезонные заморозки случаются реже и с меньшей силой. В результате мангровые заросли становятся все более прочными в этом районе.

Сравнение аэрофотоснимков, сделанных в период с 1938 по 2020 год, показывает, что 83% устричных рифов, существовавших в этом районе в начале 20 века, теперь исчезли, их заняли мангровые острова.

Более того, скорость преобразования экосистем увеличивается. Вполне вероятно, что в ближайшее время устрицы будут полностью вытеснены из региона.

В дополнение к влиянию на пищу, которую едят люди, есть последствия для других животных, для которых Тампа-Бэй является домом.

Некоторые виды птиц также зависят от устриц как от основного источника пищи и, вероятно, не останутся в этом районе, как только они исчезнут.