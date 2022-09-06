Археологи нашли останки женщины-вампирши с серпом на шее и замком на ноге, чтобы она не восстала из мертвых

Останки скелета женщины-«вампира» были найдены на польском кладбище 17-го века с серпом на шее, чтобы она не восстала из мертвых.

Профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника возглавил археологические раскопки, которые привели к обнаружению останков, которые были найдены с серпом на шее и с торчащим передним зубом.

Серп не лежал плашмя, а помещался на шею таким образом, что если бы покойная попыталась встать, ее голова была бы отрезана.

Согласно журналу Smithsonian, в 11 веке граждане Восточной Европы сообщали о страхе перед вампирами и начали лечить своих умерших с помощью антивампирских ритуалов.

Тогда считалось, что некоторые умершие люди вырвутся из могилы, как кровососущие монстры, которые терроризировал живых.

К 17 веку такая практика захоронения стала обычным явлением в Польше в ответ на сообщения о вспышке вампиров.

Хотя другие распространенные методы захоронения против вампиров включали в себя металлический стержень, вбитый в скелет, останки в Польше были найдены с серпом на шее и замком на пальце ноги, чтобы удерживать ее.

По словам Полиньского, большой палец на замке, прикрепленный к левой ноге скелета, вероятно, символизирует невозможность вернуться.