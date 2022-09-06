Лидеры африканских стран считают, что богатые государства должны платить больше за борьбу с изменением климата

Лидеры африканских стран призвали своих коллег из более богатых стран, загрязняющих окружающую среду, увеличить финансирование проектов, которые помогут им адаптироваться к изменению климата.

Страны континента стремятся привлечь 25 млрд долларов инвестиций в течение следующих трех лет для проектов по адаптации, включая повышение устойчивости сельского хозяйства и обновление инфраструктуры.

Президент Ганы Нана Афуко-Аддо на саммите по адаптации в Африке в Роттердаме отметила, что финансирование на адаптацию должно поступать в больших масштабах.

Африканский банк развития заявил, что уже выделил половину суммы, необходимой для Программы ускорения адаптации в Африке.

Президент банка Акинвуми Адесина сообщил, что на долю Африки приходится не более 3% глобальных выбросов парниковых газов, но она непропорционально страдает от их негативных последствий.

Великобритания, Норвегия, Франция и Дания в понедельник объявили о новых взносах в размере 55 млн долларов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был единственным европейским лидером, присутствовавшим лично, наряду с главами государств из Сенегала, Ганы, Габона, Демократической Республики Конго и Эфиопии.

Мировые державы на встрече в Глазго в прошлом году обязались удвоить финансирование таких проектов по адаптации для развивающихся стран примерно до 40 млрд долларов в год к 2025 году.