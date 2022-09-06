Андрей Разин судится с женой и детьми покойного Юрия Шатунова

Экс-продюсер группы «Ласковый май» хочет отвоевать права на творчество группы, которые незадолго до смерти отсудил у него Шатунов.

Андрей Разин собирается судиться с сыном, дочерью, а также вдовой покойного Юрия Шатунова, сообщает Рамблер со ссылкой на aif.ru.

«Следующее судебное заседание пройдет в ближайшее время. Разин уже подал кассационную жалобу на отмененное судебное решение 2005-го года в отношении своего крестного сына, его малолетней сестры и матери», — отметил Сергей Васильев, адвокат семьи певца.

Издание уточняет, что речь идет о праве на песни группы «Ласковый май». Дело в том, что незадолго до ухода Шатунова Ставропольский суд признал: исключительные права на творчество группы принадлежат покойному артисту.

По словам юриста, Андрей Разин из себя строит «святошу». Совсем недавно он поздравил в соцсетях сына Шатунова Дэнниса, который является его крестным сыном. .

И в поздравлении предложил Дэннису стать частью музыкальной группы.