Андрей Разин судится с женой и детьми покойного Юрия Шатунова
Экс-продюсер группы «Ласковый май» хочет отвоевать права на творчество группы, которые незадолго до смерти отсудил у него Шатунов.
Андрей Разин собирается судиться с сыном, дочерью, а также вдовой покойного Юрия Шатунова, сообщает Рамблер со ссылкой на aif.ru.
«Следующее судебное заседание пройдет в ближайшее время. Разин уже подал кассационную жалобу на отмененное судебное решение 2005-го года в отношении своего крестного сына, его малолетней сестры и матери», — отметил Сергей Васильев, адвокат семьи певца.
Издание уточняет, что речь идет о праве на песни группы «Ласковый май». Дело в том, что незадолго до ухода Шатунова Ставропольский суд признал: исключительные права на творчество группы принадлежат покойному артисту.
По словам юриста, Андрей Разин из себя строит «святошу». Совсем недавно он поздравил в соцсетях сына Шатунова Дэнниса, который является его крестным сыном. .
И в поздравлении предложил Дэннису стать частью музыкальной группы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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