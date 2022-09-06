Шоссе в Северной Калифорнии два раза за неделю засыпало помидорами

Власти Северной Калифорнии (США) склонны поверить в то, что шоссе в районе Сакраменто стало каким-то магнитом для помидоров.

Всего за одну неделю на трассе произошло целых два ДТП, закончившихся тем, что из грузовиков, перевозивших томаты, плоды высыпались на дорогу.

После каждого инцидента пришлось тщательно чистить проезжую часть.

Утешает власти то, что в авариях не было пострадавших, если не считать несчастные помидоры.