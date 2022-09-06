Оса, притаившаяся в бокале вина, ужалила пенсионерку в язык и чуть не убила её

Джени Бутман, которая пришла вместе с мужем в гости к друзьям, наслаждалась приятной беседой, потягивая красное вино.

Вот только после очередного глотка жительница Камбрии (Англия) почувствовала жгучую боль в языке.

В бокале 73-летней пенсионерки притаилась оса, которая ужалила жертву. Уже стемнело, так что женщина просто не заметила насекомое (кроме того, она была слишком увлечена разговором).

Язык Джени немедленно начал распухать, появились сложности с дыханием.

Дама, которой вызвали скорую помощь, думала, что ей всего лишь положат лёд на пострадавший язык, лечение оказалось более серьёзным.

Парамедики сделали пациентке три укола адреналина, после чего женщину отвезли в больницу и поставили капельницу с калием.

Джени также давали стероиды, но опухоль с языка начала спадать лишь четыре дня спустя. Врачи уверены, что престарелой даме повезло, ведь оса могла убить её.

Комментируя событие, Джени сказала, что всегда считала себя довольно крепкой и здоровой для своих лет.

Это тот самый случай, когда возраст не имеет значения — осы могут подкараулить любого.