В России начинают предоставлять кредиты в китайской валюте
Сбербанк предлагает кредиты в юанях, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах экономического форума, проходящего в эти на острове Русском во Владивостоке.
Александр Ведяхин:
«Мы сейчас уже начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос.
Мы активно работаем с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы готовы предоставлять.
Это две таких основных крупных валюты, на которые мы сейчас делаем акцент»
Кроме того главный российский банк планирует размещать в юанях облигации стоимостью до ₽6 млрд.
Ещё один банк России — ВТБ — начнет выдавать корпоративные кредиты в юанях до конца года.
Андрей Костин, председатель правления банка:
«...У нас есть сейчас проработки 11 проектов на сумму, эквивалентную 450 млрд руб. Это запросы в основном на юани»
На данный момент, ВТБ и Сбербанк находятся под полными блокирующими санкциями США, которые предусматривают заморозку активов и запрет на ведение бизнеса с ними.
Опубликовано: Храмова Оксана
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В России начинают предоставлять кредиты в китайской валюте
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