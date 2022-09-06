В России начинают предоставлять кредиты в китайской валюте

Александр Ведяхин:

«Мы сейчас уже начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос.

Мы активно работаем с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы готовы предоставлять.

Это две таких основных крупных валюты, на которые мы сейчас делаем акцент»