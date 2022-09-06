В Польше перевернулся автобус с белорусскими туристами

Белорусские туристы попали в ДТП по пути следования из Минска в Варшаву, пострадало более 20 человек.

Сегодня утром польские СМИ сообщили о произошедшей аварии с участием белорусского автобуса на Национальной дороге №2 между Седльце и Варшавой в Мазовецком воеводстве. Информационное издательство Польши Tygodnik Siedlecki информирует, что водитель уснул за рулем в следствии чего автобус врезался в дерево, перевернулся и упал в кювет.

Из данного информационного источника стало известно, что все пассажиры, находящиеся в автобусе являются гражданами Беларуси. Погибших нет, но есть пострадавшие. Из 45 пассажиров пострадало 20 человек. Один человек серьезно ранен. Вертолетом он был доставлена в больницу. Более десяти человек получили менее тяжелые травмы. Всем им оказана необходимая помощь. Туристы ожидают подменный автобус.