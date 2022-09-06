Россия и Китай согласовали порядок расчета за газ в национальных валютах

За поставляемый Россией голубое топливо Китай будет рассчитываться в рублях и юанях.

Россия и Китай полностью перешли на взаиморасчеты за газ в национальных валютах.

"Зафиксирован полный переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - юанях и рублях", - заявил Алексей Миллер.

Встреча главы "Газпрома" и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна проходила в рамках международного Восточного экономического форума, который проходит на острове Русский во Владивостоке.