Россия и Китай согласовали порядок расчета за газ в национальных валютах
За поставляемый Россией голубое топливо Китай будет рассчитываться в рублях и юанях.
Россия и Китай полностью перешли на взаиморасчеты за газ в национальных валютах.
"Зафиксирован полный переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - юанях и рублях", - заявил Алексей Миллер.
Встреча главы "Газпрома" и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна проходила в рамках международного Восточного экономического форума, который проходит на острове Русский во Владивостоке.
Опубликовано: Максим Алексеев
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