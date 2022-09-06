Эксперты объяснили, стоит ли сажать луковичные цветы под зиму

Оказывается, все луковичные в зимнюю пору намного лучше чувствуют себя в холодной почве под снегом, чем на хранении.

Некоторые дачники опасаются высаживать луковичные (тюльпаны, нарциссы, крокусы, мускари, гиацинты) поздней осенью. Полагая: раз пропустили сроки их посадки, то лучше отправить луковицы на хранение.

Однако опытным путем доказано обратное. Все луковичные в зимнюю пору намного лучше чувствуют себя в холодной почве под снегом, чем на хранении.

Правда, высадить их желательно успеть, пока не промерзла земля — примерно за 3 недели до прихода стабильных морозов. Хотя даже при посадке в мерзлую землю (если почва не промерзла на глубину посадки) все луковицы выживают и потом отлично цветут.

Высаживать можно и в подготовленные заранее борозды, засыпая сухой землей, и в вырытые перед самой посадкой лунки, пролитые теплой водой.

Землю на дне посадочных лунок рыхлить не надо - лучше, когда донце луковицы упирается в плотный слой почвы. Грунт в таком случае не осядет после осадков и не повредит корни растения.

К слову, при поздней посадке луковицы реже поражаются вирусными и грибными болезнями. Если после их высадки намечаются сильные морозы, не страшно: поможет укрытие посадки лапником, листвой, соломой и так далее.

Можно высаживать с интервалом в неделю и таким образом создать долго цветущую клумбу. При правильной предпосадочной подготовке принимаются и радуют в сезон своим цветением даже «проблемные» луковицы.

Если они больны, нужно убрать сильно отслоившуюся чешую, и замочить посадочный материал со следами плесени в растворе «Фитоспорина» на 45 минут. А затем хорошо просушить.

Места с гнилью нужно вырезать до здоровой ткани, ранки обрабатать антисептиком (раствором марганцовки), обсушить. И - можно сажать, они переживут и проведенную операцию, и морозы.