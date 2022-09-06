Экс-посол США в РФ Салливан назвал причину своего отъезда из России

Бывший посол США в РФ Джон Салливан заявил, что досрочно покинул Россию из-за смерти своей супруги.

6 сентября американская газета Politico сообщила, что завершивший свою работу в качестве посла Соединённых Штатов в России Джон Салливан досрочно выехал с территории РФ по причине смерти своей жены Грейс Родригес.

Отмечается, что супруга американского дипломата на протяжении длительного времени боролась с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной смерти Родригес, от которой Салливан имеет 3 детей.