Гарри Стайл на фестивале в Венеции плюнул в сторону Криса Пайна
На суд жюри кинофестиваля был представлен фильм «Не волнуйся, солнышко», отношения членов его съемочной группой до сих пор накалены.
Гарри Стайлс подтвердил в Венеции на фестивале скандальную репутацию кинофильма «Не волнуйся, солнышко». Он перед камерами позволил себе дерзкую выходку.
На волне слухов о существующих проблемах между членами съемочной группы певец перешел черту.
Фанаты музыканта обсуждают видео, которое появилось в соцсетях. На нем артист как будто плюет в сидящего рядом в кинозале партнера по съемкам Криса Пайна.
В кадре видно, как после этого Крис на секунду замирает, но потом улыбается, однако улыбка выглядит натянутой.
Что произошло между этими звездами, общественности неизвестно. Однако после разговоров о ссорах во время съемок в этом, пожалуй, нет ничего удивительного.
К слову, Крис Пайн сменил имидж. Звезда сбрил густую седую бороду, подстригся. Поклонники с ликованием встретили «посвежевший» и помолодевший образ артиста.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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