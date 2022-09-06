Гарри Стайл на фестивале в Венеции плюнул в сторону Криса Пайна

На суд жюри кинофестиваля был представлен фильм «Не волнуйся, солнышко», отношения членов его съемочной группой до сих пор накалены.

Гарри Стайлс подтвердил в Венеции на фестивале скандальную репутацию кинофильма «Не волнуйся, солнышко». Он перед камерами позволил себе дерзкую выходку.

На волне слухов о существующих проблемах между членами съемочной группы певец перешел черту.

Фанаты музыканта обсуждают видео, которое появилось в соцсетях. На нем артист как будто плюет в сидящего рядом в кинозале партнера по съемкам Криса Пайна.

В кадре видно, как после этого Крис на секунду замирает, но потом улыбается, однако улыбка выглядит натянутой.

Что произошло между этими звездами, общественности неизвестно. Однако после разговоров о ссорах во время съемок в этом, пожалуй, нет ничего удивительного.

К слову, Крис Пайн сменил имидж. Звезда сбрил густую седую бороду, подстригся. Поклонники с ликованием встретили «посвежевший» и помолодевший образ артиста.