В Ирландии учитель попал в тюрьму за отказ назвать ученика-трансгендера местоимением «они»
Учитель немецкого языка из Ирландии отказался использовать гендерно-нейтральные местоимения для трансгендерного ученика, за что его отстранили от занятий, запретили преподавать и находиться на территории школы.
Однако Енох Бёрк не подчинился этому решению и оказался в тюрьме.
"Я люблю свою школу, но сегодня я здесь, потому что не стал бы называть мальчика девочкой", - сказал он в суде.
Учитель немецкого языка Энох Бёрк был арестован за день до возвращения учеников в школу осенью. По сообщению Daily Mail, причиной его задержания стало нарушение судебного постановления, изданного на прошлой неделе, запрещающего ему преподавать или даже посещать школу Уилсона.
Спор между учителем и школой начался, когда Берк отказался использовать местоимение "они" вместо "он" по отношению к одному из своих учеников. Просьба, которая была принята школой, была сделана как учеником, так и его родителями.
Учитель должен был находиться в оплачиваемом отпуске и не появляться в школе до окончания дисциплинарного производства по его делу. Несмотря на это, он появился в учреждении, сидел в пустом классе, утверждая, что "пришел сюда работать". На место прибыли полицейские, арестовавшие Бёрка.
Школа решила обратиться в суд.
"Мы предлагаем поместить мистера Бёрка в тюрьму с тяжелым сердцем, но у нас нет выбора, потому что он не соблюдает судебный запрет", — заявил на слушаниях адвокат, представляющий школу.
Во время суда Бёрк сказал: "Я учитель и не хочу попасть в тюрьму. Я хочу быть в своем классе, где я был этим утром, когда меня арестовали".
Он также объяснил, почему отказался обращаться к студенту с нейтральными местоимениями.
"Я люблю свою школу, ее девиз "Дела, а не слова", и я сегодня здесь, потому что сказал, что не буду называть мальчика девочкой", - сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
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