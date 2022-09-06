В Ирландии учитель попал в тюрьму за отказ назвать ученика-трансгендера местоимением «они»

Учитель немецкого языка из Ирландии отказался использовать гендерно-нейтральные местоимения для трансгендерного ученика, за что его отстранили от занятий, запретили преподавать и находиться на территории школы.

Однако Енох Бёрк не подчинился этому решению и оказался в тюрьме.

"Я люблю свою школу, но сегодня я здесь, потому что не стал бы называть мальчика девочкой", - сказал он в суде.

Учитель немецкого языка Энох Бёрк был арестован за день до возвращения учеников в школу осенью. По сообщению Daily Mail, причиной его задержания стало нарушение судебного постановления, изданного на прошлой неделе, запрещающего ему преподавать или даже посещать школу Уилсона.

Спор между учителем и школой начался, когда Берк отказался использовать местоимение "они" вместо "он" по отношению к одному из своих учеников. Просьба, которая была принята школой, была сделана как учеником, так и его родителями.

Учитель должен был находиться в оплачиваемом отпуске и не появляться в школе до окончания дисциплинарного производства по его делу. Несмотря на это, он появился в учреждении, сидел в пустом классе, утверждая, что "пришел сюда работать". На место прибыли полицейские, арестовавшие Бёрка.

Школа решила обратиться в суд.

"Мы предлагаем поместить мистера Бёрка в тюрьму с тяжелым сердцем, но у нас нет выбора, потому что он не соблюдает судебный запрет", — заявил на слушаниях адвокат, представляющий школу.

Во время суда Бёрк сказал: "Я учитель и не хочу попасть в тюрьму. Я хочу быть в своем классе, где я был этим утром, когда меня арестовали".

Он также объяснил, почему отказался обращаться к студенту с нейтральными местоимениями.

"Я люблю свою школу, ее девиз "Дела, а не слова", и я сегодня здесь, потому что сказал, что не буду называть мальчика девочкой", - сказал он.