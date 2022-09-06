В России придумали, чем ответить на ограничение цен на нефть
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что страна отреагирует на установленное США ограничение цен на нефть, поставив больше сырой нефти в Азию.
Он предупредил, что усилия Запада по ограничению цен, уплачиваемых за экспорт российской нефти, вызовут нестабильность на рынке.
По его словам, любые действия по установлению ценового потолка приведут к дефициту на собственных рынках стран-инициаторов и повысят волатильность цен.
Министры финансов Большой семерки в пятницу одобрили план ограничения цен на российскую нефть, чтобы ударить по все еще высоким доходам Москвы от энергетики.
Эта мера не позволит переработчикам, трейдерам и финансистам работать с российской нефтью, если только она не будет продаваться по цене ниже установленной.
Незадолго до заключения соглашения Москва предупредила, что не будет продавать свою нефть и нефтепродукты странам, которые согласятся с этим планом.
Некоторые аналитики нефтяного рынка предупреждают, что этот план может привести к резкому росту цен на нефть, если Россия в ответ решит сократить добычу нефти.
Между тем, Европа по-прежнему потребляет большие объемы российской нефти, несмотря на обязательство ее правительств избегать поставок.
Опубликовано: Светлана Репина
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