В России придумали, чем ответить на ограничение цен на нефть

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что страна отреагирует на установленное США ограничение цен на нефть, поставив больше сырой нефти в Азию.

Он предупредил, что усилия Запада по ограничению цен, уплачиваемых за экспорт российской нефти, вызовут нестабильность на рынке.

По его словам, любые действия по установлению ценового потолка приведут к дефициту на собственных рынках стран-инициаторов и повысят волатильность цен.

Министры финансов Большой семерки в пятницу одобрили план ограничения цен на российскую нефть, чтобы ударить по все еще высоким доходам Москвы от энергетики.

Эта мера не позволит переработчикам, трейдерам и финансистам работать с российской нефтью, если только она не будет продаваться по цене ниже установленной.

Незадолго до заключения соглашения Москва предупредила, что не будет продавать свою нефть и нефтепродукты странам, которые согласятся с этим планом.

Некоторые аналитики нефтяного рынка предупреждают, что этот план может привести к резкому росту цен на нефть, если Россия в ответ решит сократить добычу нефти.

Между тем, Европа по-прежнему потребляет большие объемы российской нефти, несмотря на обязательство ее правительств избегать поставок.