Песков высказался о реакции компетентных органов на критику Галкина российских властей и спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о деятелях культуры, которые покинули страну после начала военной спецоперации.

Дмитрий Песков считает, что среди уехавших и позже вернувшихся в Россию артистов, которые позволили себе критику российских властей и военную специальную операцию в Украине есть такие, кто запятнал себя непристойными заявлениями. В данном случае, как сообщает ТАСС, речь идет о муже Аллы Пугачевой юмористе- Максиме Галкине.

Пресс-секретарь главы Российской Федерации утверждает, что от самой Пугачевой не слышал ни одного антироссийского высказывания, а вот ее супруг делал очень плохие заявления. Песков утверждает, что пока не видел никакой реакции кого-то из компетентных органов, но Максим Галкин делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всем российским обществом.