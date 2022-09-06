Нобелевский лауреат учит итальянцев как экономить газ на кухне

Итальянец Джорджо Паризи предложил способ приготовления традиционной пасты с максимальной экономией топлива

В наступивших временах тотальной экономии газа необходимо вовремя выключить плиту и максимально плотно прикрыть крышку кастрюли с пастой.

Ученый подчеркнул, что газ можно выключать уже через две минуты после закипания воды в емкости с макаронами.

«Самое главное – постоянно держать крышку закрытой, много тепла теряется через испарение. После того как макароны закипят, я ставлю газ на минимум, чтобы они варились очень слабо, не расходуя газ. Но можно и отключить его. Очевидно, что таким образом вы потребляете еще меньше газа, и я думаю, что макароны готовятся точно так же. В конце концов, макароны хорошо готовятся даже в горах, где вода закипает при температуре 90 градусов», – сказал лауреат Нобелевской премии по физике в интервью газете La Repubblica.

Подобные советы в сложившихся экономических реалиях становятся актуальным не только для итальянцев.

Похоже метод итальянского профессора рискует стать популярным в большинстве стран Европы.

«Теперь, когда рост цен приводит к увеличению счетов за коммунальные услуги, а впереди появилась еще и угроза рационирования газа, приготовление пищи без огня снова входит в моду. Если этот метод разделяет лауреат Нобелевской премии, видимо, ему можно доверять», – подытожил автор статьи в La Repubblica.