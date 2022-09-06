Небензя прокомментировал заявление о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР
Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление New York Times о якобы приобретении Россией боеприпасов у Северной Кореи.
6 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что публикация американской газеты New York Times о якобы закупках Россией у КНДР боеприпасов представляет собой не более чем очередной фейк.
Ранее российские эксперты высказали свою уверенность в том, что подобные заявления, которые не имеют никаких доказательств и очевидно не соответствуют действительности, демонстрируют мировой общественности вседозволенность западных СМИ, которые стремятся создать ложное представление о России на Западе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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