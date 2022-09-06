Небензя прокомментировал заявление о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление New York Times о якобы приобретении Россией боеприпасов у Северной Кореи.

6 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что публикация американской газеты New York Times о якобы закупках Россией у КНДР боеприпасов представляет собой не более чем очередной фейк.

Ранее российские эксперты высказали свою уверенность в том, что подобные заявления, которые не имеют никаких доказательств и очевидно не соответствуют действительности, демонстрируют мировой общественности вседозволенность западных СМИ, которые стремятся создать ложное представление о России на Западе.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 