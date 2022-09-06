Еврокомиссия расторгает договор об упрощённой выдаче виз россиянам 12 сентября

Пресс-служба Еврокомиссии сообщила об утверждении приостановки соглашения с Москвой по упрощённой выдаче виз гражданам РФ.

Российское информагентство РБК сообщает, что 6 сентября члены Европейской комиссии договорились о расторжении визового соглашения с Россией в рамках новых антироссийских санкций.

По данным РБК, теперь россияне будут платить визовый сбор в размере 80 евро, а сам процесс ожидания визы будет занимать в общей сложности до шести месяцев. Журналисты издания уверены, что новый законопроект Евросоюза должен вступить в законную силу уже 12 сентября.