The Telegraph: в странах Европы наблюдается огромный рост на услуги трубочистов

По данным издания The Telegraph из-за неподъемных цен на газ и электроэнергию в странах Европы наблюдается повышенный спрос на услуги трубочистов.

На фоне повышения цен на газ и электроэнергию граждане Европы вспомнили о существовании в своих домах такой вещи, как камин. Немецкий трубочист Норберт Скробек с радостью заявил ,что жители Берлина стали массово переходить с газа на уголь и дрова. С ним полностью согласен английский коллега Саймон Хейс, чей телефон не умолкает с начала сентября.

Судя по всему, грядущая зима может принести Скробеку, Хейсу и их коллегам по цеху рекордные прибыли. Однако в данном издании не упоминается, как оплачивать астрономические счета за свет и тепло тем европейцам в чьих домах не оказалось печного отопления.