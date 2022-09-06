The Telegraph: в странах Европы наблюдается огромный рост на услуги трубочистов
По данным издания The Telegraph из-за неподъемных цен на газ и электроэнергию в странах Европы наблюдается повышенный спрос на услуги трубочистов.
На фоне повышения цен на газ и электроэнергию граждане Европы вспомнили о существовании в своих домах такой вещи, как камин. Немецкий трубочист Норберт Скробек с радостью заявил ,что жители Берлина стали массово переходить с газа на уголь и дрова. С ним полностью согласен английский коллега Саймон Хейс, чей телефон не умолкает с начала сентября.
Судя по всему, грядущая зима может принести Скробеку, Хейсу и их коллегам по цеху рекордные прибыли. Однако в данном издании не упоминается, как оплачивать астрономические счета за свет и тепло тем европейцам в чьих домах не оказалось печного отопления.
Опубликовано: Елена Калиновская
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