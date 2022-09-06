CNBC: Глава Uniper Маубах прогнозирует ухудшение состояния энергетики в мире
Лидер энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах утверждает, что мир ожидает ещё больший энергетический кризис.
В эфире зарубежного телеканала CNBC выступил глава немецкого энергоконцерна Клаус-Дитер Маубах, который сообщил, что цены на газ в мире продолжат свой рост, а государства столкнутся с ещё большим энергетическим кризисом, манифестировавшимся после введения новых антироссийских санкций странами Запада.
При этом Маубах напомнил, что за два минувших года цены на газ на оптовом рынке поднялись в двадцать раз и вряд ли прекратят своё увеличение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Небензя сообщил о риске роста радиационного фона на Запорожской АЭС
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Гутерриш: ООН призывает Россию вывести войска с ЗАЭС для демилитаризации
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон