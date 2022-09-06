CNBC: Глава Uniper Маубах прогнозирует ухудшение состояния энергетики в мире

Лидер энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах утверждает, что мир ожидает ещё больший энергетический кризис.

В эфире зарубежного телеканала CNBC выступил глава немецкого энергоконцерна Клаус-Дитер Маубах, который сообщил, что цены на газ в мире продолжат свой рост, а государства столкнутся с ещё большим энергетическим кризисом, манифестировавшимся после введения новых антироссийских санкций странами Запада.

При этом Маубах напомнил, что за два минувших года цены на газ на оптовом рынке поднялись в двадцать раз и вряд ли прекратят своё увеличение.