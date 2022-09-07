В Швейцарии будут сажать в тюрьму тех, кто превысит лимиты отопления дома
В Швейцарии будут сажать в тюрьму до трех лет тех, кто нагреет свои дома до температуры выше 19 градусов.
В информационном источнике Blick сообщается о том, что швейцарцев, которые умышленно будут превышать лимиты отопления своих домов будут штрафовать или сажать в тюрьму сроком до трех лет. Также сообщается, что горячая вода не должна нагреваться выше 60 градусов.
В этом же СМИ сообщается, что Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен утверждает, что полиция не будет ходить ко всем, но контроль будет осуществляться выборочно например "если вас сдаст недовольный сосед" уточняет издание.
Опубликовано: Елена Калиновская
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