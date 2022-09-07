Небензя заявил о срыве «продуктовой сделки» по экспорту зерна из России

Василий Небензя утверждает, что продуктовая сделка между Россией, Турцией, ООН и Украиной фактически была сорвана.

7 сентября состоялось заседание Совета безопасности при Организации Объединённых наций, в рамках которой постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о срыве продуктовой сделки, на бумаге позволяющей Москве экспортировать российское зерно за границу.

По словам Небензи, Россия, Турция, Украина и ООН действительно подписали соответствующий документ в Стамбуле, однако на деле ни один российский корабль до сих пор не пропускается международным сообществом для продажи зерна.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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