Небензя заявил о срыве «продуктовой сделки» по экспорту зерна из России

Василий Небензя утверждает, что продуктовая сделка между Россией, Турцией, ООН и Украиной фактически была сорвана.

7 сентября состоялось заседание Совета безопасности при Организации Объединённых наций, в рамках которой постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о срыве продуктовой сделки, на бумаге позволяющей Москве экспортировать российское зерно за границу.

По словам Небензи, Россия, Турция, Украина и ООН действительно подписали соответствующий документ в Стамбуле, однако на деле ни один российский корабль до сих пор не пропускается международным сообществом для продажи зерна.