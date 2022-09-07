Темнокожие заняли ключевые посты в Кабинете министров Лиз Трасс
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила темнокожих политиков на большинство ключевых должностей в Кабине.
В ночь на 7 сентября глава МИД Великобритании Лиз Трасс официально вступила в должность на посту премьер-министра страны. Западные и отечественные журналисты заметили, что при формировании нового Кабинета Министров Британии Трасс назначала преимущественно темнокожих политиков.
Так, главой Минфина Великобритании стал Кваси Квартенге, лидером местного МИДа - Джеймс Клеверли, а главой МВД Суэлла Браверман. Все эти политики имеют тёмный цвет кожи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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