Темнокожие заняли ключевые посты в Кабинете министров Лиз Трасс

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила темнокожих политиков на большинство ключевых должностей в Кабине.

В ночь на 7 сентября глава МИД Великобритании Лиз Трасс официально вступила в должность на посту премьер-министра страны. Западные и отечественные журналисты заметили, что при формировании нового Кабинета Министров Британии Трасс назначала преимущественно темнокожих политиков.

Так, главой Минфина Великобритании стал Кваси Квартенге, лидером местного МИДа - Джеймс Клеверли, а главой МВД Суэлла Браверман. Все эти политики имеют тёмный цвет кожи.