Politico: в ЕС понимают риски установления потолка цен на газ из России

Американский журнал Politico утверждает, что политики Евросоюза осознают рискованность введения лимита цен на российский газ.

Издание Politico со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии утверждает, что Брюссель намерен ввести потолок цен на российский газ в размере 50 евро за мегаватт-час. Вместе с тем в ЕК признали, что введение подобного закона будет чрезвычайным и рискованным.

Тем не менее, в заявлении Европейской комиссии не было ничего, что могло бы указывать на желание политиков из Евросоюза отказаться от идеи по введению лимитирования цен на российские энергоресурсы как вариант антироссийских санкций в рамках спецоперации армии РФ на Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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