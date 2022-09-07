Politico: в ЕС понимают риски установления потолка цен на газ из России
Американский журнал Politico утверждает, что политики Евросоюза осознают рискованность введения лимита цен на российский газ.
Издание Politico со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии утверждает, что Брюссель намерен ввести потолок цен на российский газ в размере 50 евро за мегаватт-час. Вместе с тем в ЕК признали, что введение подобного закона будет чрезвычайным и рискованным.
Тем не менее, в заявлении Европейской комиссии не было ничего, что могло бы указывать на желание политиков из Евросоюза отказаться от идеи по введению лимитирования цен на российские энергоресурсы как вариант антироссийских санкций в рамках спецоперации армии РФ на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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