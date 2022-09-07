Forbes: остановка «Северного потока» уничтожит экономику стран Европы

Журналист издания Forbes Сэл Гилберти утверждает, что решение "Газпрома" остановить работу "Северного потока-1" полностью уничтожит европейские экономики.

В среду регулярный обозреватель журнала Forbes Сэл Гилберти сообщил, что решение администрации российского "Газпрома" поставить на паузу работу трубопровода "Северный поток" фактически уже означает начало процесса разрушения экономик стран Европейского союза.

По мнению Гилберти, если прошлая зима выдалась непростой для европейцев, то теперь жители Европы обязаны заранее планировать свои траты, поскольку не все из них можно совмещать с оплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги. Сэл Гилберти уверен, что для европейцев зимой цены на газ, свет и воду значительно вырастут.