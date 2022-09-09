Корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине в Черном море
Румынский военный корабль подорвался на дрейфующей мине в Черном море. Инцидент произошел при попытке обезвредить взрывное устройство. Несмотря на взрыв, никто не пострадал.
Акция по разминированию прошла в четверг, 8 сентября в неблагоприятных погодных условиях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Румынии.
Несмотря на взрыв, никто из 75 членов экипажа не пострадал.
"Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащим на корабле ничего не угрожает, плавучесть не нарушена и на борту нет серьезных повреждений", - сообщили в министерстве.
В сообщении поясняется, что судно было поднято по тревоге из-за мины, дрейфующей примерно в 25 морских милях (46 км — ред) к северо-востоку от черноморского порта Умун, но не смогло обезвредить ее до того, как корабль был поражен ею из-за сильного ветра и волны.
Мины начали дрейфовать в Черном море после начала российской спецоперации в Украине 24 февраля, поэтому румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы пытаются обезвредить их в своих территориальных водах.
Черное море имеет решающее значение для перевозки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды делят Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и Россия.
С начала спецоперации Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах Черного моря, отмечает Reuters.
Опубликовано: Николай Скира
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