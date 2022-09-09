Ученые объяснили, какие меры помогут остановить развитие артрита
Медики отметили: похудение способно снизить риск прогрессирования болезни почти на 22 процента.
Исследователи Университета Нового Южного Уэльса из Австралии доказали: снижение индекса массы тела связано с вероятностью того, что структурные дефекты коленных суставов при остеоартрите будут прогрессировать, сообщает Газета. ру.
В анализе рентгенограммы коленей ученые использовали 9762 человек с остеоартритом. Медики в начале исследования оценили признаки деградации хряща, а потом - через 4-5 лет. У некоторых участников эксперимента в начале исследования вообще не было дефектов коленного сустава.
Участники, которые за период исследования снизили индекс массы тела на 1 единицу, сократили риск появления и прогрессирования остеоартрита коленного сустава на 4,76 процента.
А те, кто уменьшили ИМТ на 5 единиц, риск прогрессирования болезни сократили уже на 21,65 процентов.
Сейчас преобладает мнение, что остеоартроз коленного сустава - часть старения и его якобы нельзя контролировать, потому результаты ученых дают надежду людям с остеоартритом.
А это исследование показало, что некоторые больные могут предотвратить, замедлить либо отсрочить развитие остеоартрита. Для этого нужно просто похудеть.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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