Обозреватель авторитетного издания Forbes Дэн Рункявичюс пишет, что принудительные ограничения потребления российского газа в Европе, скорее всего обернется крахом для всей европейской экономики.

Дэн Рункявичюс отметил, что обязательное нормирование и есть энергетический кошмар, которые становится реальность. Автор считает, что Евросоюз полностью зависит от российского газа, так как производит более 2/3 своей энергии из него. При этом 40% газа из России в Европу поступает по остановленному «Северному потоку».

Автор напомнил, что после резкого роста стоимости электроэнергии, лидерам стран ЕС пришлось принять «спасительный бюджет в размере 375 миллиардов евро». При этом только Великобритания собирается потратить порядка 150 миллиардов в течение следующих полутора лет (то есть, на остальные страны точно не хватит 375 миллиардов).

Расчеты аналитической компании Goldman Sachs показывают, что если Россия так и не запустит газ по «Северному потоку», то Германия останется совсем без вариантов, кроме как перейти на «принудительное нормирование». Такой подход вызовет сокращение производства на 65%.

Получается, что энергетический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, фактически ставишься европейскую промышленность на колени. При этом спасительный бюджет в 375 миллиардов евро не способен спасти Европу, так как газ, которого нет, невозможно купить.