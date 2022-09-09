Киркоров покинул праздник, обидевшись на Ширвиндта

Экс-худрук Театра Сатиры сказал королю российской эстрады, что помнит его «толстым и маленьким».

Филипп Киркоров спешно ушел с праздника после шутки Александра Ширвиндта, сообщает ФАН.

Знаменитости приняли участие в мероприятии, посвященном открытию очередного сезона Театра Сатиры.

Артист продемонстрировал ролик празднования в соцсетях. В нем снято, как Киркоров заявил, что Ширвиндт стал для него настоящим учителем.

Певец также назвал актера «мастером», который создал образ поп-короля для Мюзикла «Женитьба Фигаро». Но Ширвиндт не дослушал речь исполнителя и прервал его обидной шуткой.

«Я помню тебя: тогда ты был толстый и маленький», - пошутил актер.

После слов Александра Анатольевича Филипп Бедросович, можно сказать, обратился в бегство. Скорее всего, ему не очень понравилось высказывание Ширвиндта.