Киркоров покинул праздник, обидевшись на Ширвиндта
Экс-худрук Театра Сатиры сказал королю российской эстрады, что помнит его «толстым и маленьким».
Филипп Киркоров спешно ушел с праздника после шутки Александра Ширвиндта, сообщает ФАН.
Знаменитости приняли участие в мероприятии, посвященном открытию очередного сезона Театра Сатиры.
Артист продемонстрировал ролик празднования в соцсетях. В нем снято, как Киркоров заявил, что Ширвиндт стал для него настоящим учителем.
Певец также назвал актера «мастером», который создал образ поп-короля для Мюзикла «Женитьба Фигаро». Но Ширвиндт не дослушал речь исполнителя и прервал его обидной шуткой.
«Я помню тебя: тогда ты был толстый и маленький», - пошутил актер.
После слов Александра Анатольевича Филипп Бедросович, можно сказать, обратился в бегство. Скорее всего, ему не очень понравилось высказывание Ширвиндта.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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