Данилко высказал благодарность Пугачевой за поддержку его карьеры в России

Артист рассказал, как в трудный период Примадонна пригласила его выступить на открытии «Радио Алла».

Андрей Данилко, известный по сценическому псевдониму, как Верка Сердючко, в интервью одному из изданий рассказал о своем общении с разными российскими артистами, сообщает Экспресс газета.

Особняком в нем стоят воспоминания об Алле Пугачевой. По словам артиста, к Примадонне он питает самые светлые чувства.

"Я ее очень сильно уважаю. Я был в трудных ситуациях, но я оцениваю человека по поступкам. Я очень ей благодарен. Я ее не просил, но она заступилась за меня на «Евровидении», и одной из первых пригласила, когда я был запрещен в России", - поделился Данилко.

Артист рассказал, как в трудный период Примадонна пригласила его выступить на открытии «Радио Алла». В России Сердючку тогда недолюбливали и фактически не выпускали на сцену, а Пугачева нарушила негласные запреты, и «Театр Данилко» выступил в «Метрополе».

«Их там всех парализовало. Она понимала, что лишь она может это себе позволить. Я ей очень благодарен», - отметил артист.

Андрей Михайлович оценил и позицию Аллы Борисовны относительно спецоперации. Данилко считает, что тактика молчания в случае с Пугачевой - самая верная.

"Она правильно все делает. Я бы многим посоветовал в ее случае, чтобы они молчали. Молчание - золото. И она так красноречиво молчит, что все ясно. Я ее очень уважаю", - заявил Данилко.