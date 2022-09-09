Данилко высказал благодарность Пугачевой за поддержку его карьеры в России
Артист рассказал, как в трудный период Примадонна пригласила его выступить на открытии «Радио Алла».
Андрей Данилко, известный по сценическому псевдониму, как Верка Сердючко, в интервью одному из изданий рассказал о своем общении с разными российскими артистами, сообщает Экспресс газета.
Особняком в нем стоят воспоминания об Алле Пугачевой. По словам артиста, к Примадонне он питает самые светлые чувства.
"Я ее очень сильно уважаю. Я был в трудных ситуациях, но я оцениваю человека по поступкам. Я очень ей благодарен. Я ее не просил, но она заступилась за меня на «Евровидении», и одной из первых пригласила, когда я был запрещен в России", - поделился Данилко.
Артист рассказал, как в трудный период Примадонна пригласила его выступить на открытии «Радио Алла». В России Сердючку тогда недолюбливали и фактически не выпускали на сцену, а Пугачева нарушила негласные запреты, и «Театр Данилко» выступил в «Метрополе».
«Их там всех парализовало. Она понимала, что лишь она может это себе позволить. Я ей очень благодарен», - отметил артист.
Андрей Михайлович оценил и позицию Аллы Борисовны относительно спецоперации. Данилко считает, что тактика молчания в случае с Пугачевой - самая верная.
"Она правильно все делает. Я бы многим посоветовал в ее случае, чтобы они молчали. Молчание - золото. И она так красноречиво молчит, что все ясно. Я ее очень уважаю", - заявил Данилко.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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