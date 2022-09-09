Лукашенко заявил, что белорусам не нужно опасаться радиации

Президент Беларуси на совещании в правительстве заявил, что в стране делается все необходимое, чтобы исключить опасность обращения с ядерными отходами. Президент отметил, что со вводом в строй БелАЭС атомная отрасль создавалась в стране с нуля.

«Не сегодня, завтра нам потребуется утилизировать ядерные отходы — отработанное топливо. Продукт крайне опасный, но очень ценный», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко при этом напомнил, что первоначально ставил задачи параллельно со вводом АЭС позаботиться о необходимой инфраструктуре для утилизации ядерных отходов.

На совещании президент поднял вопрос функционирования «национального оператора» по обслуживанию утилитарных запросов станции.

«Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное!» — заявил Лукашенко.