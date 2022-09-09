Садоводы объяснили, что предпринять в сентябре, если пионы не цвели летом
Эти цветы по праву считаются красивыми и неприхотливыми, но и они нуждаются в заботе и уходе.
Пионы способны расти практически на любой земле, если им обеспечить правильный уход. Эти цветы как минимум нуждаются в обильном и регулярном поливе.
Большое значение для них имеют и подкормки. Весной под взрослые кусты обычно вносят перепревший навоз, а по осени - минеральные удобрения.
Пионы могут расти на одном и том же месте не один десяток лет, но со временем цветы мельчают, также их становится меньше.
В конце сентября надземную часть куста нужно обрезать, а корешки - мульчировать лапником и опавшими листьями. На зиму укрывать не нужно, потому что его корни не боятся заморозков.
Если пионы летом не цвели, осенью это можно исправить. Для этого - правильно подкормить. В этих целях внести под каждый куст ведро органики и 50 гр.сложного минерального удобрения.
Кроме того, необходимо улучшить структуру почвы, для чего внести по 30-50 гр. доломитовой муки на 1 куст и обильно полить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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