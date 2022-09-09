Дети принца Гарри и Меган Маркл теперь могут носить титулы принца и принцессы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, возможно, не единственные в королевской семье, унаследовавшие новые титулы после смерти королевы Елизаветы II.

Правила, установленные прапрадедом Гарри королем Георгом V еще в 1917 году, разрешали давать королевские титулы детям сыновей государя (иначе говоря, их внукам мужского пола).

Когда королева была у власти, дети Гарри были ее правнуками.

Теперь, когда король Чарльз взошел на трон, дети Гарри официально являются внуками монарха и, следовательно, имеют на это право.

Правило 1917 года дополнительно закрепляло королевские титулы за детьми государя и за старшим сыном старшего сына государя (что означало бы сына принца Уильяма, принца Джорджа, еще до смерти королевы).