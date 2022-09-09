Бритни Спирс выставила кондоминиум во Флориде на берегу моря за 2 миллиона долларов
Бритни Спирс хочет попрощаться со своей резиденцией в Дестине, штат Флорида.
Певица официально выставила на продажу свой кондоминиум площадью 3600 квадратных футов за 2 миллиона долларов, после первоначальной покупки дома за 920 000 долларов в 2001 году.
На вопрос фаната, какое ее любимое место для отдыха, Джейми-Линн написала в Твиттере: "У нас есть кондоминиум в Дестине, штат Флорида, и это лучшее место для отдыха!"
Джейми Линн отреагировала на негативную реакцию фанатов Спирс в Instagram, ответив на заявления, что она нажилась на опекунстве своей сестры:
"У меня нет кондоминиума, и я могу заверить вас, что никто никогда не покупал мне место на пляже, потому что я предпочитаю свой пляжный отдых вВ любом случае, Ритц. Простые ФАКТЫ. Вам всем нужно перестать тянуться ".
Опубликовано: Игнат Ветров
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