Подтверждена пауза в производстве "Короны", поскольку Великобритания скорбит о королеве Елизавете
У Netflix уже давно есть планы на случай смерти королевы Елизаветы во время ее показа.
Когда сериал впервые был запущен в производство, Стивен Долдри, один из архитекторов успеха "Короны" и режиссер некоторых начальных эпизодов первого сезона (в нем Клэр Фой сыграла королеву, когда она была принцессой Елизаветой, прежде чем взойти на трон), поклялся, что если сериал будет запущен в производство.это остановится на приличный период времени.
“Никто из нас не знает, когда это время придет, но было бы правильно и правильно проявить уважение к королеве.
Это было бы простой данью уважения и знаком уважения.
Она глобальная фигура, и это то, что мы должны делать ", - сказал он этому писателю еще в 2016 году, когда "Корона " дебютировала на Netflix.
Опубликовано: Игнат Ветров
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