Чернослив способствует сохранению костей и ослабляет воспалительные процессы

Если употреблять даже небольшое количество этих сухофруктов, все функции организма улучшатся.

Если ежедневно в течение хотя бы полугода потреблять 100 граммов этого сушеного плода, то значительно улучшится минеральная плотность костей предплечья и нижнего отдела позвоночника.

Кроме того, намного уменьшится потеря костной массы.

Такой эффект, по признанию медиков, связан с тем, что чернослив положительно влияет на кишечную микрофлору и тем самым помогает ослабить воспалительные процессы в организме.

Одно из следствий этого - уменьшение разрушительного стресса, который влияет на плотность костей.