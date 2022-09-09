Чернослив способствует сохранению костей и ослабляет воспалительные процессы
Если употреблять даже небольшое количество этих сухофруктов, все функции организма улучшатся.
Если ежедневно в течение хотя бы полугода потреблять 100 граммов этого сушеного плода, то значительно улучшится минеральная плотность костей предплечья и нижнего отдела позвоночника.
Кроме того, намного уменьшится потеря костной массы.
Такой эффект, по признанию медиков, связан с тем, что чернослив положительно влияет на кишечную микрофлору и тем самым помогает ослабить воспалительные процессы в организме.
Одно из следствий этого - уменьшение разрушительного стресса, который влияет на плотность костей.
Опубликовано: Наталья Павлова
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