Любимые собаки королевы остались бесхозными

Елизавета II очень любила собак, называя их семьей и постоянно заботясь о питомцах лично, но теперь 4 ее четвероногих друга не имеют владельца.

Все собаки скончавшейся королевы находятся временно под присмотром дворцовой челяди, многие придворные полагают, что их заберет принц Эндрю, ведь именно он подарил матери 2 животных после смерти принца Филиппа.

Разведением собак, а их у королевы за жизнь было более 3 десятков, Елизавета II увлеклась с 18 лет, когда получила в подарок первую из них по имени Сьюзи.