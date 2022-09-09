Любимые собаки королевы остались бесхозными
Елизавета II очень любила собак, называя их семьей и постоянно заботясь о питомцах лично, но теперь 4 ее четвероногих друга не имеют владельца.
Все собаки скончавшейся королевы находятся временно под присмотром дворцовой челяди, многие придворные полагают, что их заберет принц Эндрю, ведь именно он подарил матери 2 животных после смерти принца Филиппа.
Разведением собак, а их у королевы за жизнь было более 3 десятков, Елизавета II увлеклась с 18 лет, когда получила в подарок первую из них по имени Сьюзи.
Опубликовано: Сергей Крамич
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