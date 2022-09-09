Еврокомиссия постановила не выдавать россиянам долговременные визы
Гражданам России не будут выдавать долговременные визы для пребывания в ЕС.
Еврокомиссия выпустила рекомендации для стран-членов Европейского Союза по выдаче виз гражданам Российской Федерации.
Согласно решению Еврокомиссии, россиянам не стоит выдавать визы для длительного пребывания на территории Евросоюза.
Также рекомендовано увеличить срок выдачи шентгена до 45 дней, что является максимально возможным. Это объясняется необходимостью тщательной проверки каждого получателя визы.
Более того, ЕК потребовала проверять всех, кому выдается виза, на предмет угрозы безопасности Евросоюзу.
"Проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из РФ на предмет "угрозы безопасности" для Евросоюза", - постановила ЕК.
Опубликовано: Николай Скира
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