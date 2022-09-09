Карл III объявил Уильяма принцем Уэльским
Король Великобритании Карл III объявил своего старшего сына принца Уильяма принцем Уэльским.
В пятницу, 9 сентября 2022 года, правящий король Великобритании Карл III официально объявил своего старшего сына от первой жены, Дианы, Уильяма Артура Филиппа Луиса принцем Уэльским.
Отмечается, что Уильям стал наследником британского престола, что позволит ему занять трон после смерти своего отца короля Карла III, который будет официально объявлен новым монархом 10 сентября.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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