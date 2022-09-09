Эксперты рассказали, как сохранить лук-севок в квартире, чтобы он был сочным весь год

Лук не испортится до весны и не утратит свои качества, если обеспечить ему грамотное хранение.

Перед тем, как отправить лук-севок на хранение, нужно его подготовить. Для этого просушить лук при комнатной температуре несколько дней.

Затем небольшое количество лука положить в коробку, присыпать золой.

После этого коробку немного потрясти, чтобы не осталось пустот, а лук был полностью покрыт золой.

Коробку перевязать, поставить в любое место, где нету сильной влажности. При хранении температура особого значения не имеет, однако опытные хозяева советуют держать лук в тепле, чтобы он не пустил стрелку.

Благодаря правильному хранению из севка потом можно получить и хорошие плоды.