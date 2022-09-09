Эксперты рассказали, как сохранить лук-севок в квартире, чтобы он был сочным весь год
Лук не испортится до весны и не утратит свои качества, если обеспечить ему грамотное хранение.
Перед тем, как отправить лук-севок на хранение, нужно его подготовить. Для этого просушить лук при комнатной температуре несколько дней.
Затем небольшое количество лука положить в коробку, присыпать золой.
После этого коробку немного потрясти, чтобы не осталось пустот, а лук был полностью покрыт золой.
Коробку перевязать, поставить в любое место, где нету сильной влажности. При хранении температура особого значения не имеет, однако опытные хозяева советуют держать лук в тепле, чтобы он не пустил стрелку.
Благодаря правильному хранению из севка потом можно получить и хорошие плоды.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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