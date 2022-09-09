Российская армия перебрасывает под Харьков тяжелые огнеметные системы

Вооруженные силы России перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

В связи с переходом в наступление украинской армии, на Харьковское направление перебрасываются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Системы этого типа предназначены для уничтожения живой силы, техники и фортификационных сооружений. Для нанесения ударов используются термобарические боеприпасы калибром 220 мм. 

Ранее сообщалось о переброске под Харьков реактивных систем залпового огня "Ураган", самоходных артиллерийских орудий "Мста", боевых машин пехоты и грузовых автомобилей.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 


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