Российская армия перебрасывает под Харьков тяжелые огнеметные системы

Вооруженные силы России перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

В связи с переходом в наступление украинской армии, на Харьковское направление перебрасываются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Системы этого типа предназначены для уничтожения живой силы, техники и фортификационных сооружений. Для нанесения ударов используются термобарические боеприпасы калибром 220 мм.

Ранее сообщалось о переброске под Харьков реактивных систем залпового огня "Ураган", самоходных артиллерийских орудий "Мста", боевых машин пехоты и грузовых автомобилей.