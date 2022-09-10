Джулия Робертс скучает по романтическим комедиям 1990-х годов

В 1990-х годах Джулия Робертс снялась в большом количестве романтических комедий, включая «Красотку», «Свадьбу лучшего друга», «Сбежавшую невесту» и «Ноттинг-Хилл».

Она говорит, что тогда люди не ценили богатый урожай таких фильмов, не видели всех усилий, ведь герои на экране смеялись, целовались и озорничали.

Она объяснила, что ее новая романтическая комедия «Билет в рай», ее возвращение в жанр впервые за 20 лет, была другой.

Это история о разведенной паре, которая вместе едет на Бали, чтобы помешать свадьбе дочери. Вместе с Робертс играет ее друг Джордж Клуни.

Актриса отмечает, что любит играть в романтических комедиях и смотреть их. Но правильно сыграть роль в таком фильме непросто.

Джулия Робертс рассказывает, что ее много лет не видели в романтических комедиях. Но это было не потому, что она не хотела сниматься с них, а из-за отсутствия сценариев.

Она утверждает, что если бы ей предложили что-то уровня «Ноттинг-Хилла», она сыграла бы в таком фильме, не задумываясь.

В то же время Робертс отметила, что не решалась оставить семью ради съемок. У нее и ее мужа, кинооператора Дэнни Модера, трое детей-подростков.